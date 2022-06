As amizades podem ser virtuais? Jovens dizem que sim, especialistas pedem cuidado

Procurar amigos do outro lado do ecrã, por medo da relação ao vivo, por curiosidade ou simplesmente porque se passam horas infindas em frente do dito ecrã — são muitos os jovens que conhecem verdadeiros amigos online, mas que nunca se encontraram com eles ao vivo. Num ambiente íntimo onde tudo se pode partilhar, os especialistas alertam para a importância da segurança.