Este ano, o Natal de Mariah Carey vem com um processo legal

A cantora e compositora está a ser processada por um músico que diz ser o co-autor do êxito All I Want For Christmas is You , por ter escrito uma canção com o mesmo nome cinco anos antes.

Em 1989, Andy Stone gravou, em Nashville, no Tennessee, uma canção chamada All I Want For Christmas is You com a sua banda, Vince Vance & The Valiants. A canção country chegou, durante seis anos a partir de 1993, aos tops da Billboard do género. Em 1994, Mariah Carey e Walter Afanasieff co-escreveram uma canção com o mesmo nome, um êxito de natal à escala mundial e um dos singles mais vendidos de sempre que ainda hoje é ouvido sempre que a quadra se aproxima. Em comum, as duas canções têm apenas o título e a época natalícia.

Só que agora, passados quase 28 anos, Andy Stone está a processar Carey, Afanasieff e a Sony. Isto por ter, diz, co-escrito a canção em 1989 e o seu trabalho ter sido usado sem permissão. A notícia é do New York Post, que teve acesso à queixa e a reproduziu esta sexta-feira.

Stone pede 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões e 650 mil euros), e alega que Carey e a sua equipa se “envolveram numa campanha de forma consciente, deliberada e intencional” para quebrar os direitos de autor que lhe pertenceriam. Acusa-os também de terem “cometido actos de enriquecimento ilícito pela apropriação não-autorizada do trabalho”. Em sua defesa, Stone diz ainda que contactou Mariah Carey e Walter Afanasieff pela primeira vez em Abril de 2021, e foi-lhes pedido que parassem de distribuir a canção, que voltou ao número 1 da Billboard no fim do ano.

O tema de Carey tem mais de 726 milhões de visualizações no YouTube e, segundo a The Economist calculou em 2017, renderá à cantora e compositora 2,6 milhões de dólares por ano (cerca de 2,4 milhões de euros).