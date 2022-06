Black Mamba lançam Love Is Dope, mais um tema a anunciar Last Night In Amsterdam

A caminho do seu quarto álbum, os The Black Mamba estreiam esta sexta-feira, mais um novo tema em single, Love Is Dope, e num videoclipe com participação de Júlio Isidro. O primeiro single e videoclipe do novo álbum, Crazy Nando, foi lançado há um ano, em Maio de 2021, seguindo-se Sweet Amsterdam, estreado em Janeiro de 2022. Estes temas integrarão o novo álbum do grupo, Last Night In Amsterdam, com edição prevista para final deste ano.

Segundo o texto que o anuncia, Love Is Dope, “conta a história de uma relação tóxica, viciosa e conflituosa, que tanto eleva o parceiro, como o arrasta para os seus lugares mais escuros. A relação é equiparada a droga, a partir do momento que recebemos amor, a nossa vontade é de saber quando teremos a próxima dose, apesar de todos os seus defeitos e consequências.” Gravado no StudioMatrix em greenscreen, com realização de Daniel “Didi Director” Mota e Arlindo Camacho na direcção de fotografia, Love Is Dope tem a participação de Tatanka, autor da letra (voz, guitarras e coros), Gui Salgueiro (teclados), Pity (baixo), Pombinho (teclados), Miguel Casais (bateria), Xico Fernandes (percussão) e TC Cruz (coros).

Fundados em Sintra, em 2010, com uma base musical assente em funk, soul e blues, The Black Mamba têm três álbuns gravados, The Black Mamba (2011), Dirty Little Brother (2014) e The Mamba King (2018). Em 2021 saíram vencedores do Festival RTP da Canção com Love is on My Side, representando Portugal na Eurovisão, onde ficaram em 12.º lugar.