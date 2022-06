Vão ser realizados mais 17 mil exames nacionais do que no ano passado

Apesar de o número de estudantes inscritos nas provas de ingresso no ensino superior ter diminuído, cada aluno inscreveu-se em mais disciplinas do que no ano passado. Quase 149 mil respondem a mais de 262 mil provas a partir do dia 17 de Junho.

A partir de 17 de Junho, quase 149 mil estudantes do ensino secundário vão responder aos exames nacionais que, tal como aconteceu nos últimos dois anos, servem apenas para ingresso no ensino superior. Os alunos respondem apenas às provas exigidas pelas licenciaturas em que pretendem ingressar. Ao todo, serão realizados mais de 262 mil exames, mais 17 mil do que no ano passado, sinal de que os estudantes decidiram inscrever-se em mais disciplinas.

No ano passado, cada estudante do ensino secundário inscreveu-se, em média, em 1,62 provas. Este ano, esse indicador sobe para 1,77, de acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, que foram divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Educação. As inscrições para os exames nacionais realizaram-se entre o final de Março e a primeira semana de Abril. Os 148.844 estudantes inscritos significam uma quebra (menos 3019) face ao total do ano passado. Ainda assim, serão realizadas mais provas: 262.682, mais 17.013 do que no ano anterior.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, a maioria dos estudantes continua a fazer os exames nacionais com o objectivo de ingressar no ensino superior (são mais de 109 mil, representando 74% dos inscritos). Em 2020, devido à pandemia, as provas finais deixaram de ser obrigatórias para a conclusão do ensino secundário. Os alunos passaram a fazer apenas os exames definidos como prova de ingresso pelos cursos superiores a que querem concorrer. Essas regras foram mantidas no ano passado e voltam a vigorar neste ano lectivo.

Há, no entanto, mais alunos a querer fazer a prova nacional com o objectivo de subir a sua nota de ingresso num curso superior. São quase 32 mil os inscritos nos exames para melhoria de classificação (21% do total). No ano passado, tinham sido apenas 17.626 os alunos a participar nas provas por este motivo.

Em 2020 nota de exame deixou de valer 30% da classificação final da disciplina

Até 2019 a nota do exame valia 30% da classificação final de cada disciplina. Em 2020 não foi assim e este ano também não será. Para os alunos que têm uma classificação interna (aquela que resulta da avaliação dos professores ao longo do ano) de dez ou mais valores, a nota final de cada disciplina será, precisamente, a obtida na escola. A classificação do exame contará apenas para o cálculo da média de acesso ao ensino superior que tem as seguintes componentes: a classificação final do ensino secundário, com um peso não inferior a 50%; a classificação das provas de ingresso, com um peso não inferior a 35% e os pré-requisitos, quando exigidos pelas instituições de ensino superior, com um peso não superior a 15%.

Já alunos com classificação interna (a que é dada pelos professores no final do ano) inferior a 10 valores devem realizar, como autopropostos, o exame final nacional da disciplina para obter aprovação. A nota final da disciplina corresponderá, nestes casos, à nota do exame. Estarão nesta situação os alunos que fazem parte do grupo de quase 12 mil (8% do total) que estão inscritos em pelo menos um exame para aprovação.

A prova de Biologia e Geologia vai ser realizada por 45.146 alunos, na 1.ª fase, continuando a ser o exame nacional mais concorrido, seguido do de Português, ao qual vão responder 43.573 estudantes. Matemática deixou de ser a terceira prova com mais alunos inscritos, tendo sido ultrapassada por Física e Química A. Estão inscritos 42.277 alunos nesta prova, frente aos 40.717 que vão fazer o exame de Matemática.

A primeira fase dos exames nacionais começa no dia 17 de Junho, com a realização da prova de Português, prolongando-se até 6 de Julho. Os resultados serão conhecidos a 19 de Julho, devendo as candidaturas ao ensino superior arrancar nos dias seguintes, ainda na penúltima semana do mês, embora esse calendário ainda não tenha sido publicado.