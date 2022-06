Ainda não se sabe como será o LGBT+ Music Festival no Porto — mas não vai ser o que prometia

Chegou a ser anunciado como “provavelmente” o maior evento LGBT+ de sempre em Portugal. A um mês do festival, não se sabe se os artistas confirmados, como Peaches e Iggy Azalea, vêm mesmo à Alfândega do Porto. Ainda não há informações sobre reembolsos de bilhetes.

Não será o Fyre Festival português, como temem algumas das pessoas que compraram bilhete para o LGBT+ Music Festival, mas o festival agendado para os primeiros dias de Julho na Alfândega do Porto ficará longe do que foi prometido e anunciado ao longo do ano.