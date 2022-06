Obra para instalar sala de chuto do Porto avançou sem parecer obrigatório da Cultura

Direcção Regional de Cultura do Norte já pediu esclarecimentos à Câmara do Porto. Empreitada acontece dentro de zona especial de protecção de Serralves e não se limita à instalação de estrutura amovível, como DRCN pensava inicialmente. Autarquia nega qualquer incumprimento.

A chamada de atenção foi feita pelo Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro - grupo ecológico (NDMALO-GE) e mereceu, desta vez, a atenção da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN). Segundo esta entidade, a obra de preparação do terreno para instalação da sala de consumo assistido junto a Serralves carece, afinal, de um parecer prévio – algo que a Câmara do Porto nunca pediu e que, “até ao arranque da intervenção”, a DRCN estava convencida de que não seria necessário.