Portugueses nos Big 5 de pontaria menos afinada do que em 2020-21

Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador português nas grandes Ligas europeias na época 2021-22, repetindo o feito da temporada anterior. O avançado de 37 anos fez 18 golos na Premier League pelo Manchester United e ficou à frente de Diogo Jota (15 remates certeiros pelo Liverpool) e de um pelotão de finalizadores formado por Rafael Leão (Milan), André Silva (RB Leipzig), Gonçalo Guedes (Valência) e Beto (Udinese), todos com 11. Em relação à temporada anterior, houve menos golos lusitanos (163, contra 175) e menos protagonistas em frente à baliza (35 marcadores, contra 41).

CR7 até esteve bem menos exuberante do que na temporada anterior (em 2020-21 tinha feito 29 golos pela Juventus na Serie A), mas, ainda assim, fechou as contas com um total de 24 pelo Manchester United, juntando aos 18 da Premier League (terceiro melhor marcador, atrás de Salah e de Son) mais seis na Liga dos Campeões. A concorrência lusitana é que não foi tão forte, destacando-se, nesse particular, a quebra de André Silva, que se transferiu do Eintracht Frankfurt para o RB Leipzig e fez apenas 11 golos na Bundesliga – na temporada anterior somara 28. Quanto a Bruno Fernandes, baixou de 18 para 10 a sua conta pessoal pelo Manchester United na Premier League.

Em sentido contrário, há cinco jogadores que se destacaram pela positiva: os já consagrados Diogo Jota (que no Liverpool passou de nove para 15 golos na Premier League), Gonçalo Guedes (autor de 11 remates certeiros para o Valência na Liga espanhola – cinco na temporada anterior), e Bernardo Silva (passou de dois para oito golos pelo Manchester City na Premier League); o cada vez mais decisivo Rafael Leão, autor de 11 golos pelo Milan na Serie A (tinham sido seis em 2020-21); e o inesperado Beto, que deixou o Portimonense e marcou 11 vezes pela Udinese, também na Serie A, antes de uma lesão lhe travar a veia goleadora. Atrás deles, mantendo a regularidade, João Félix (Atlético de Madrid) fez oito golos na Liga espanhola, contra sete na época 2020-21.

350 participações em golo

Bruno Fernandes (14) e Rafael Leão (12, entre as quais as três para o 3-0 sobre o Sassuolo que garantiu o título na última jornada da Serie A) destacaram-se ainda no capítulo das assistências, contando todas as competições pelos seus clubes. Aliás, alargando as contas na temporada, encontramos, curiosamente, vários números redondos: o total de finalizações de portugueses em equipas das cinco grandes Ligas europeias na temporada 2021-22 chegou às 210 e contabilizaram-se 140 assistências. Foram 350 participações em golos.

Os 10 melhores C. Ronaldo: 24 golos/3 assistências

Diogo Jota: 21 golos/6 assistências

Rafael Leão: 14 golos/12 assistências

André Silva: 17 golos/6 assistências

Gonçalo Guedes: 13 golos/6 assistências

Beto: 11 golos/0 assistências

Bruno Fernandes: 10 golos/14 assistências

Bernardo Silva: 13 golos/20 assistências

João Félix: 10 golos/5 assistências

Danilo Pereira: 5 golos/0 assistências

O regresso de Cristiano Ronaldo a Inglaterra e a quebra de André Silva pesaram nas contas do desempenho lusitano em cada uma das Ligas (ver quadro) face à temporada anterior. Houve mais golos portugueses em Inglaterra e menos em Itália (apesar dos bons números de Rafael Leão e Beto) e na Alemanha. Espanha (menos um golo) estabilizou e em França o total subiu (mais cinco do que em 2020-21).

CR7 foi o melhor português no panorama geral e, naturalmente, também na Premier League; em Itália dominaram Rafael Leão e Beto, com o primeiro a ter participação directa em mais de um terço dos golos do campeão italiano (26 em 82); na Alemanha André Silva conseguiu, ainda assim, ser o melhor; Gonçalo Guedes liderou a lista de artilheiros portugueses em Espanha; e em França Danilo Pereira marcou cinco golos pelo campeão PSG.

Entre os 35 jogadores portugueses que fizeram abanar as redes nas cinco grandes Ligas europeias, o maior contingente alinhou em Inglaterra (14), seguindo-se França (oito), Espanha (cinco), Itália e Alemanha (quatro cada). Quanto a marcos “redondos” nesta temporada, registe-se que o golo 50 foi conseguido por Diogo Jota a 1 de Dezembro de 2021, fechando as contas da goleada (4-1) alcançada pelo Liverpool no terreno do Everton. O 100.º remate certeiro lusitano teve assinatura de Gonçalo Guedes a 13 de Fevereiro deste ano, na derrota do Valência (2-1) no terreno do Alavés. Finalmente, a marca dos 150 golos foi alcançada por Cristiano Ronaldo a 2 de Maio, quando o Manchester United recebeu e venceu o Brentford por 3-0.

A 22 de Maio, último dia de competição em Inglaterra, o golo 162 teve assinatura de Pedro Neto (na derrota do Wolverhampton frente ao Liverpool, por 3-1) e, minutos mais tarde, Cédric Soares marcou pelo Arsenal (que goleou o Everton por 5-1) e fechou as contas lusitanas em 163 remates certeiros. Foram os primeiros golos da época para Pedro e Cédric. Assim em jeito de promessa de que para a próxima época há mais.