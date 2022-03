Se é pelo ar, é para Diogo Jota

Não há, nos cinco melhores campeonatos da Europa, quem tenha marcado tantos golos de cabeça no último ano civil. Frente à Turquia, o jogador do Liverpool voltou a reinar nos céus, numa mistura perfeita entre a virtude técnica e o contexto táctico.

Nesta quinta-feira, Diogo Jota marcou um golo muito importante, que ajudou Portugal a serenar frente à Turquia, confortável num 2-0. O jogador do Liverpool fê-lo por uma via que muitos considerarão improvável. Mas será assim tão improvável?

Diogo Jota joga como extremo, tem apenas 1,78 metros e desenvolve grande parte das suas jogadas com um futebol de drible, velocidade e condução pelo chão. Em teoria, será má ideia que Fernando Santos e Jürgen Klopp lhe peçam que colabore em jogadas de futebol aéreo. Na prática, Diogo Jota é mortífero nessa vertente.

Não há, nos cinco melhores campeonatos da Europa, quem tenha marcado tantos golos de cabeça no último ano civil. Entre jogos de campeonato, taças, provas europeias e de selecções, o extremo português já marcou 11 golos de cabeça – uma percentagem de 39% dos 28 golos que marcou nesses 365 dias.

À boleia de um levantamento da Sky Sports, usámos o top 10 de jogadores com mais golos de cabeça nas “big 5” desde 2009/10. Desse lote, foram escolhidos os cinco ainda no activo com mais minutos a titular no último ano – Ronaldo, Lewandowski, Giroud, Dzeko e Benzema. Nenhum marcou tanto como Jota.

Alargámos ainda a amostra a goleadores fortes no jogo aéreo, como Schick, Haaland, Milik, Lukaku, Ajorque, Modeste ou Destro. E nenhum marcou tanto como Jota.

Fomos também a craques não conhecidos pelas valências aéreas – mas com muitos golos marcados – como Kane, Vlahovic, Mbappé, Salah, Griezmann, Vardy, Icardi ou Ben Yedder. Resultado: nenhum marcou tanto como Jota.

Os únicos que conseguem rivalizar com o portuense superam-no apenas na percentagem de golos que fazem pelo ar: Anthony Modeste (50%, com nove cabeceamentos) e Mattia Destro (55%, com seis) canalizam mais o seu jogo para essa vertente, mas ambos marcaram menos golos de cabeça do que o português.

Em matéria de eficiência absoluta só Robert Lewandowski se aproxima de Jota, com dez golos marcados, ainda que esses sejam uma pequena fatia dos muitos que o polaco marca (16%).

Como trivialidade, olhar para os golos de cabeça dos atacantes portugueses mostra ainda mais a relevância de Diogo Jota, mas o jogador não é um oásis. André Silva surge também em destaque na vertente aérea, com oito golos no último ano – mais de 30% dos que marca –, bem como Ronaldo, cabeceador letal que surge em primeiro lugar no tal ranking da Sky Sports referente ao período 2009-2022.

A técnica e a táctica

Estes dados mostram que não se trata apenas de uma anomalia estatística. Onze golos de cabeça em apenas um ano é um valor demasiado significativo – até na comparação com os demais – para se tratar de fortuna ou casos isolados.

Para este valor podem contribuir, essencialmente, dois detalhes. O primeiro, mais técnico, remete para as virtudes de Jota no gesto do cabeceamento. O golo frente à Turquia, por exemplo, mostrou a capacidade do jogador de imprimir força a um cruzamento “morto”, provando que consegue dar sentido a bolas mais bombeadas do que tensas, mesmo quando cabeceia a alguma distância da baliza – e foi o caso.

No prisma táctico, Diogo Jota tem, quer no Liverpool, quer na selecção nacional, um papel semelhante e em sistemas também eles idênticos.

Nos 4x3x3 de Klopp e Santos, o jogador é um ala-esquerdo com indicações claras para surgir em zonas de finalização, sobretudo ao segundo poste, tentando compensar a mobilidade dos habituais avançados: Firmino, no Liverpool, e Ronaldo, em Portugal, são jogadores que procuram muito a participação no jogo ofensivo, deixando, por vezes, a área refém de finalizadores.

Na selecção, os números de Jota são ainda mais impressionantes. Na fase de qualificação para o Mundial 2022, o jogador já marcou cinco golos e todos eles foram de cabeça.

Frente à Turquia, Jota aproveitou o raro sistema de três centrais usado pelos turcos, capitalizando a falta de entrosamento dos adversários para surgir entre o ala/lateral e o central da direita.

Na próxima terça-feira, frente à Macedónia do Norte, poderá ser diferente. Não só não deverá haver surpresas no sistema macedónio como a zona deverá estar bastante mais bem povoada.

Além disso, os movimentos interiores de Jota, para finalizar pelo ar, poderão encontrar o ex-Sporting Stefan Ristovski. O lateral-direito tem 1,80 metros e alguma robustez física, pelo que Jota não terá, em tese, o adversário mais fácil para marcar golos em cabeceamentos ao segundo poste.