Liga das Nações: Dinamarca dá volta à França, Países Baixos em alta na Bélgica

Croácia também foi surpreendida em casa, com a Áustria a impor-se por 0-3 no Grupo 1 da Liga A.

Foi um dia de resultados surpreendentes no topo da pirâmide da Liga das Nações, com os visitantes a saírem por cima. Em traços largos, a jornada pode resumir-se assim: a França perdeu em casa com a Dinamarca (1-2), a Bélgica foi arrasada pelos Países Baixos (1-4) e a Croácia batida sem contestação pela Áustria (0-3).

No Stade de France, em Saint-Denis, o momento mágico que valeu o golo inaugural acabou por ficar soterrado debaixo da reacção dinamarquesa. No Grupo 1 da Liga A, a França adiantou-se no marcador com um golo saído de um pontapé de baliza e que envolveu 11 passes e seis jogadores até terminar nas redes contrárias. O autor? O inevitável Karim Benzema, com um drible e uma finalização de classe pura numa grande área congestionada (51').

Nessa altura, ainda não estava em campo Andreas Cornelius. Lançado à hora de jogo, o avançado do Trabzonspor assinou o empate aos 68’, após excelente assistência de Hojberg, e concluiu a cambalhota no marcador aos 88’. Lançado em profundidade, parecia ter perdido ângulo de remate, mas finalizou de forma potente e colocada, surpreendendo Lloris.

A França, que não contou com o seleccionador Didier Deschamps no banco (por motivos pessoais), entrou com o pé esquerdo na Liga das Nações, mas a Bélgica conseguiu fazer ainda pior. Em Bruxelas, caiu com estrondo aos pés de uns Países Baixos que ainda não perderam desde que Louis Van Gaal, já lá vão dez jogos.

O primeiro golo surgiu em cima do intervalo, por Bergwijn, mas os belgas não aprenderam nada ao intervalo. No regresso ao relvado, a pressão neerlandesa no corredor central permitiu constantes recuperações de bola e Depay aproveitou para fazer o 0-2 (51'), antes de Dumfries emendar ao segundo poste um passe de Blind (62') e de Depay bisar, com uma finalização artística (66').

Com duas substituições de uma assentada, a Bélgica melhorou ligeiramente, mas o melhor que conseguiu foi reduzir a expressão do desaire, com um golo de Batshuayi, já no tempo de compensação.

Se os Países Baixos lideram agora, juntamente com a Polónia, o Grupo 4 da Liga A, no Grupo 1 a Áustria colou-se à Dinamarca. Tudo graças a uma exibição sólida e a um triunfo concludente em Osijek. A Croácia teve mais posse, mas o adversário foi mais objectivo e acertou por três vezes na baliza: Arnautovic (41'), Gregoritsch (54') e Sabitzer (57') arrumaram a questão.