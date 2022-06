Eliminação dolorosa de Zverev coloca Nadal na final de Roland-Garros

No dia em que celebrou 36 anos, Rafael Nadal garantiu a presença na final do Torneio de Roland-Garros, a 14.ª na carreira do espanhol, que transformou em títulos todas as 13 presenças anteriores no derradeiro dia de prova. Contudo, Nadal qualificou-se com uma vitória agridoce, já que Alexander Zverev lesionou-se gravemente na parte final do segundo set e teve de abandonar.

“É muito difícil dizer alguma coisa nesta situação. Todos sabem que estar mais uma vez na final de Roland-Garros é um sonho, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, vê-lo chorar foi um momento muito difícil”, disse Nadal ainda no court Philippe Chatrier, após a meia-final que terminou, oficialmente, com os parciais de 7-6 (10/8), 6-6.

Mas não estava a ser uma exibição confortável do detentor de 13 títulos em Roland-Garros. Sob condições muito húmidas devido ao tecto do court estar encerrado, Nadal acusou o desgaste das rondas anteriores e viu Zverev servir a 4-2 e liderar o tie-break por 6/2, antes de salvar quatro set-points e concluir a partida na sexta oportunidade.

O segundo set foi marcado por sete breaks nos oito jogos iniciais. Zverev foi o primeiro a ganhar o seu serviço, mas quando serviu para fechar o set, a 5-3, cometeu três duplas-faltas, permitindo a reacção do espanhol. Quando já se tinham completado três horas de jogo e o set se encaminhava para mais um tie-break, uma violenta queda de Zverev pôs fim ao embate.

O alemão torceu o tornozelo, rolou pelo chão aos gritos de dor e saiu do court em cadeira de rodas. Zverev regressou minutos mais tarde, apoiado em duas canadianas, apenas para cumprimentar Nadal e o árbitro.

Esta será a 30.ª final de torneios do Grand Slam com a presença de Nadal – menos uma que Novak Djokovic e Roger Federer. O espanhol, que, em Janeiro, conquistou o 21.º major, no Open da Austrália, tinha sido o próprio a protagonizar a última desistência numa fase tão adiantada de um Grand Slam, quando abandonou diante de Juan Martin del Potro, nas meias-finais do Open dos EUA de 2018.

Nadal é o segundo mais velho finalista no torneio francês – só mais novo que Bill Tilden, finalista em 1930 – e, no domingo, tentará ser o mais velho campeão de Roland-Garros, quando defrontar o vencedor da segunda meia-final, discutida entre o norueguês Casper Ruud (8.º) e o croata Marin Cilic (23.º).