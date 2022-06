PSuperior debate em Aveiro acesso dos licenciados ao mercado de trabalho

O que espera os jovens licenciados das universidades portuguesas no momento em que batem à porta do mercado de trabalho? Depois de 2014, o risco de ficarem sem emprego foi-se reduzindo progressivamente. Em Setembro do ano passado voltou a aumentar ligeiramente, situando-se nos 5,3%. Alguns licenciados têm a oportunidade de escolher os seus empregos, principalmente os das áreas tecnológicas. Para outros, será mais difícil. Se dispor de uma licenciatura garante à partida mais empregabilidade e níveis de remuneração superior, a passagem pela universidade ou por um politécnico está longe de garantir estabilidade profissional aos alunos finalistas.

Por se tratar de um tema crucial para as universidades, para os estudantes e por ser um dos principais ângulos de intervenção da Fundação José Neves, o acesso dos licenciados ao mercado de trabalho será o tema da conferência do PSuperior que esta quarta-feira se organiza. Com a Universidade de Aveiro a servir de anfitrião e a Fundação José Neves a ser o parceiro da rede PSuperior escolhido para a reflexão, o debate, com o título “A (in)felicidade de um diploma” propõe perguntas críticas para os jovens licenciados como estas: estarei satisfeito com o que estudei? Terei vocação para colocar em prática o que aprendi?

Para lhes responder, estão convocados Hugo Figueiredo, professor na Universidade de Aveiro, Wilson Carmo, presidente da associação de estudantes, Carlos Oliveira, da Fundação José Neves, Daniel Bessa, académico, economista e ex-ministro da Economia, e Ricardo Luz, empreendedor, com anos de experiência nas áreas da inovação e das startup’s. A moderação estará a cargo de David Pontes, director adjunto do PÚBLICO. O debate será transmitido pelo canal Ao Vivo, do PÚBLICO, e pelas redes sociais.

O PSuperior é um projecto de literacia mediática que o PÚBLICO e uma rede de parceiros (Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT Data, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial) desenvolveram e que já vai na sua terceira edição. Para lá de garantir o acesso gratuito a todos os textos da edição digital através da entrega de assinaturas, o PSuperior pretende envolver os alunos finalistas nos grandes temas da actualidade, nos quais a imprensa na qualidade funciona como mediadora.

No terceiro ano da sua existência, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO. Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal. A edição deste ano foi lançada em Dezembro numa cerimónia liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.