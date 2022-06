Lviv pediu bicicletas e Copenhaga respondeu com Bikes 4 Ukraine

A mobilização de cerca de 200 mil refugiados para Lviv, consequente da invasão russa, levou a um aumento na procura pela rede de transportes públicos da cidade, que deixou de conseguir responder às necessidades. Além disso, o facto de grande parte dos refugiados ter chegado de carro levou a uma intensificação do trânsito na cidade.

Perante este problema de mobilidade, o departamento de transportes de Lviv contactou Mikael Colville-Anderson, CEO da Copenhagenize Design Company e especialista em ciclismo e mobilidade urbana, para ajudar a solucionar o problema. A resposta chegou na forma da Bikes 4 Ukraine.

A organização sem fins lucrativos pretende ajudar Lviv, através da doação de bicicletas e da instalação de novas ciclovias temporárias. No entanto, todo o processo implica custos na ordem dos 2 milhões de coroas dinamarquesas (perto de 270 mil euros). Para tornar o objectivo possível e financiar o projecto está a ser promovida uma campanha de angariação de fundos desde o início de Maio, em que toda a gente pode participar.

A organização dinamarquesa pretende ainda levar os cidadãos de Copenhaga a doar bicicletas que não utilizem. Em comunicado, o responsável pela Bikes 4 Ukraine, Coville-Andersen, indica que “há mais bicicletas do que pessoas na capital dinamarquesa e 400 mil são deitadas fora, todos os anos”. É, por isso, “de esperar que haja muitas bicicletas disponíveis”. Depois de as bicicletas serem enviadas para a Ucrânia, inicia-se a segunda fase do projecto: a instalação de ciclovias temporárias ao longo de 20 quilómetros, com o propósito de aumentar a segurança de circulação para ciclistas.

A 12 de Junho, vai decorrer um evento de angariação na capital dinamarquesa, no qual se esperam reunir 2 mil bicicletas. A doação de bicicletas exige uma inscrição prévia no site da organização. Prevê-se que estas cheguem à Ucrânia a 21 de Junho.

Na campanha de angariação de fundos, foram doadas até agora 25 632 coroas dinamarquesas (cerca de 3700 euros), pouco mais de 1% do objectivo final da campanha.

Texto editado por Amanda Ribeiro