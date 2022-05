Funcionários do SEF pressionam sindicato a fazer greve

Depois do plenário de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que teve lugar entre as 6 e as 9 horas da manhã de domingo e que provocou constrangimentos na área das chegadas do aeroporto de Lisboa, muitos são os que pedem um endurecimento das medidas de protesto contra a incerteza que a extinção do serviço está a provocar e contra o facto do Governo nada dizer sobre o que lhes vai acontecer. Por isso, também muitos são os que sugerem a greve como forma de protesto.