Mariana Reis foi buscar às suas coisas por dizer mais um videoclipe, há brilho na noite

Começou com engana-me hoje, eu deixo, em Setembro de 2021, e em Março deste ano lançou, também num single com videoclipe, o tema-título do seu EP, coisas por dizer, que foi lançado em finais de Abril, com mais duas canções (de títulos sempre grafados sem maiúsculas): ainda ando assim e há brilho na noite. É esta última que agora se estreia, também com videoclipe, e que é explicada por Mariana com estas palavras, no texto que a anuncia: “Esta canção fala sobre o nosso outro lado que ninguém vê, um pouco como a coisas por dizer, fala das imperfeições que tentamos esconder. A ansiedade e a insegurança. Mas também sobre haver beleza na escuridão e que é normal não estar bem, a letra é escrita com uma analogia à noite, em que a noite é escura mas pode ser bonita e, tal como aquele nosso lado que tentamos esconder, são imperfeições que fazem parte de nós, mas somos bonitos assim.” Com letra e música de Mariana Reis, há brilho na noite conta com Francisco Nilo, que também assegurou a produção, no piano e nos coros.

Nascida em Almada, no dia 8 de Setembro de 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos, dos 8 aos 19. Pelo meio, aos 14, aprendeu a tocar guitarra sozinha, utilizando depois os dois instrumentos para compor canções. A par disso, formou-se em gestão de empresas e dá aulas de piano em duas escolas, enquanto vai compondo para si própria e para outras vozes.