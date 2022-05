João Gil estreia com Frankie Chavez um novo videoclipe, Um pouco mais de atenção

Estreia-se esta segunda-feira mais um videoclipe do novo álbum de João Gil, 46 JG 22, cujo título remete para os seus 46 anos de carreira, completados este ano, que irá celebrar no dia 17 de Setembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O primeiro tema a surgir em videoclipe foi A marcha da Polícia, em Junho de 2020, seguindo-lhe Folha Excel (em Novembro do mesmo ano), O exacto oposto (Dezembro), Quântica (em Abril de 2021) e O dedo do meio (em Junho de 2021). Um pouco mais de atenção, que agora se revela, é o sexto videoclipe do álbum 46 JG 22 e foi gravado com o guitarrista (e também cantor e compositor) Frankie Chavez.

No texto que anuncia o novo álbum, escreveu João Gil: “... A Pandemia isolou-nos é certo, mas proporcionou-me a total entrega ao trabalho e a procura incessante e bastante atlética da procura da expressão e do lugar que o performer cantor e intérprete deve ocupar na comunicação duma canção. Trabalhei como nunca, dia após dia, e com a disciplina diária onde e como deveria cantar. Temos feito vários espectáculos Caixa de Luz, onde sobressai imenso o estímulo dos cenários e da arte da Ana Mesquita. Capitólio em Lisboa, Casa da Música no Porto, Teatro Municipal da Covilhã, foram até ver, alguns dos locais onde já estivemos. Tem sido uma enorme experiência e partilha com o público. É aí nesse sítio de partilha onde me encontro actualmente, e no qual me descobri/reencontrei há meia dúzia de anos. A voz e a alma, as palavras e o olhar delas, a música que sempre fiz, o 3 em 1...”