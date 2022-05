Sempre Acompanhados chega a Portugal para ajudar a combater a solidão dos idosos

A Fundação La Caixa vai trazer o projecto Sempre Acompanhados, criado em Espanha há mais de oito anos, às cidades de Lisboa e do Porto, com o objectivo de combater a solidão dos mais velhos. Este “é um programa que procura sensibilizar para o problema da solidão”, explicou ao PÚBLICO o director científico do projecto, João Oliveira Malva, acrescentando que pretende actuar nas fases mais precoces da solidão, para evitar que esta se agrave e leve a uma “deterioração física e cognitiva” dos mais velhos.