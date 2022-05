O outro lado dos guias de viagem

Em 1886, Lee Meriwether lançava A Tramp Trip: How to See Europe on Fifty Cents a Day, um guia de viagens contracorrente e contraburguês, em que o autor propunha como viajar com pouco dinheiro no bolso, numa época em que o turismo era actividade exclusiva de uma classe privilegiada. As dicas low cost de Lee Meriwether passavam essencialmente por um modelo precursor do couchsurfing, o que na Europa do século XIX implicava dormir em fardos de palha ou – como aconteceu ao próprio autor, em Pompeia – habilitar-se a ser detido para poder passar a noite numa prisão sem gastar um cêntimo.