Um ano sabático por Seoul, Coreia do Sul

Tudo começou em 2016, quando Bruna entrou no mundo do K-Pop. Entre as cores, as letras e a língua daqueles vídeos chamativos, houve algo que conquistou o seu coração e, desde esse momento, soube que existia algo especial na Coreia do Sul, aquele país ainda tão misterioso e pouco falado.

Em 2017, licenciada em Ciência e Tecnologia Animal e prestes a iniciar o mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos, descobriu um curso de Língua e Cultura Coreana na Universidade do Porto, onde estava a estudar. Entre o curso, as aulas à noite e alguma pesquisa, a oportunidade surgiu em 2018, quando seguiu os seus instintos e, com uma amiga, decidiram aventurar-se pela cidade de Seul, durante uma semana. Esta pequena experiência superou todas as suas expectativas e, assim, teve a certeza de que essa visita não seria a última.

Mais tarde, no fim do seu mestrado, em 2019, e considerando ser a altura ideal para explorar aquilo que mais queria, começou a pesquisar algumas opções para ir viver para a Coreia do Sul, pelo menos por um ano. Foi então que se deparou com o Working Holiday Visa, um visto que lhe permite estar no país durante um ano, seja a estudar, a trabalhar, ou simplesmente viajar.

Em 2020, lançou-se naquela que foi a melhor experiência da sua vida e partiu para Seul, Coreia do Sul. Começou por estudar coreano numa universidade durante três meses, onde se empenhou intensivamente, uma vez que a covid-19 já havia aparecido e as restrições começavam a apertar. As aulas acabaram por ser online e, apesar de admitir que gostava de ter experimentado a vida universitária, não teve momentos em que se sentiu arrependida, decidindo direccionar o seu foco total para a língua coreana.

Assim que terminou foi à procura de trabalho para poder sustentar o resto do seu ano sabático, tendo assim encontrado um restaurante mexicano onde acabou por criar algumas amizades que a acompanharam durante todo o percurso, desde visitar novos sítios até experimentar pratos típicos da Coreia do Sul.

Hoje, Bruna está de volta a Portugal e, além de dar aulas de inglês e ser repórter voluntária da Embaixada da Coreia do Sul, em Portugal, dedica-se também à sua página de Instagram @daebakbruna, que lhe permite fazer aquilo que adora — partilhar dicas de viagem e curiosidades sobre a Coreia do Sul.

Uma das memórias que mais preserva do seu sítio favorito é a época das flores das cerejeiras. A dualidade duma cidade tão cinzenta, tão tecnológica e tão grande, trazer uma natureza tão bonita e colorida. Para Bruna é, sem dúvida, a combinação perfeita.

Subscreva o programa Ready. Gap. Go! na Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​​ Acompanhe a Gap Year Portugal nas redes sociais Instagram e Twitter e no site gapyear.pt.​​​