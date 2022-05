CML “desocupa” famílias do Padre Cruz, seis são crianças. Partido Monárquico e BE apoiam moradores

Gebalis disse que entre quinta-feira e os próximos dias vão desocupar seis casas e justifica com questões de segurança. Moradores contaram seis crianças e uma mulher grávida. Mãe com quatro filhos, entre eles um bebé com três semanas, teve casa completamente destruída. Santa Casa ofereceu abrigo temporário em pensões por 72 horas, mas não teve pedidos até ao final da tarde.