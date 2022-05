Obi-Wan Kenobi é a série Star Wars mais importante e o Darth Vader das prequelas foi reabilitado?

Star Wars está de volta. Esta frase teve um impacto quase tectónico em 1999, quando após quase 20 anos de silêncio neste universo cinematográfico o primeiro dos filmes conhecidos como “as prequelas” chegava aos cinemas. Até em 2015, o Episódio VII - O Despertar da Força foi um regresso audível nos recantos mais remotos da galáxia da cultura pop. Desde então, há Star Wars em doses constantes, servidas quer no cinema quer na nova televisão, e é assim que chegamos à estreia, nesta sexta-feira, da “série acontecimento” Obi-Wan Kenobi. Provavelmente a série Star Wars mais importante até aqui, quer confirmar a reavaliação das infames prequelas e é uma espécie de festa de redenção para Ewan McGregor e, sobretudo, para o jovem Darth Vader, Hayden Christensen. Só não lhes falem nisso — o que é impossível, como confirmou o PÚBLICO no Zoom com os actores.