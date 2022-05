Violações cresceram 26% no ano passado e delinquência juvenil 7%

As violações cresceram 26% o ano passado, com mais 82 casos do que os registados em 2020. Também a delinquência juvenil subiu, ainda que de forma menos significativa (7,3%). Os números foram divulgados esta quarta-feira numa conferência de imprensa que se seguiu a uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, onde foi analisado o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2021, que será entregue no Parlamento nas “próximas horas”, segundo o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

A apresentação dos dados principais do relatório coube ao novo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro que adiantou que a criminalidade geral subiu 0,9%, mas o registo de crimes violentos e graves desceu 6,9%.​

Na criminalidade geral destaca-se o crime de furto de catalisadores com mais de 6000 ocorrências, um fenómeno que o Paulo Vizeu Pinheiro assume que foi fundamental para a subida ligeira da criminalidade geral, que significa um acréscimo de 2597 participações face a 2020.

Paulo Vizeu Pinheiro deu conta que a criminalidade grupal subiu 7,7% e a relacionada com a delinquência juvenil 7,3%, o que admitiu ser um “motivo de preocupação que irá merecer uma atenção redobrada”. Também o ministro da Administração Interna falou desta subida associando-a a um período pós confinamento que trouxe problemas no regresso ao contacto social, especialmente no período nocturno. José Luís Carneiro anunciou que haverá um plano específico entre 2022 e 2026 para combater a criminalidade grupal e urbana, com o programa Noite Segura.

Apesar de existirem alguns sinais de preocupação, o ministro da Administração Interna fez questão de sublinhar que Portugal é um dos “países mais seguros do mundo, logo da Europa, o que mostra a eficácia e eficiência das nossas forças e serviços de segurança”. E lembrou que a criminalidade tem vindo a diminuir de forma sustentável ao longo dos últimos anos.

Já os crimes rodoviários aumentaram no seu todo 12%, ou seja, foram participados mais 3366 casos do que em 2020, destacando-se a condução com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l ou sem habilitação legal.

Nas descidas, sobressai a contrafacção, falsificação e passagem de moeda falsa que diminuiu 37,2% (menos 2192 casos) e o furto em edifícios comercial e industrial com arrombamento que recuou 18,3%. Na criminalidade violenta, que Paulo Vizeu Pinheiro disse representar apenas 4% do total de participações, os decréscimos mais significativos foram nos roubos, um tipo de crime que implica o uso de violência (ao contrário do furto). O roubo em postos de abastecimento de combustível desceu 26,3% (menos 31 casos), em residência diminuiu 22,5% (menos 148 casos) e por esticão recuou 20,9% (461 casos).