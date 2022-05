Covid-19: média diária volta a aumentar para mais de 29 mil casos de infecção

A média de infecções voltou a aumentar de 22.805 para 29.101 casos diários em Portugal e todas as regiões registam um índice de transmissibilidade, R(t), do coronavírus superior ao limiar de 1, indica nesta quarta-feira, 25 de Maio, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da pandemia de covid-19 no país, o R(t) a nível nacional baixou de 1,23 para 1,13, mas todas as regiões apresentam a média deste indicador a cinco dias superior a 1, o que “indica uma tendência crescente” de infecções.

O Norte está com um R(t) de 1,12, o Centro com 1,06, Lisboa e Vale do Tejo com 1,20, o Alentejo com 1,09, o Algarve com 1,12, os Açores com 1,21 e a Madeira com 1,18, refere o relatório. O valor do R(t) — que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus — é superior a 1 desde 26 de Abril.

Os dados divulgados esta semana avançam ainda que o número médio de casos diários de infecção a cinco dias passou dos 22.805 para os 29.101 em Portugal, sendo ligeiramente mais baixo no continente (27.851).

De acordo com o documento, todas as regiões apresentam também uma taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, sendo a mais elevada nos Açores (4.196,1), seguindo-se o Norte (3.872,1) e o Centro (3.580,7).

A nível europeu, o INSA alerta que a taxa de notificação acumulada a 14 dias de 3.373 casos e com tendência crescente faz com que “apenas Portugal se encontra nesta situação”, uma vez que os outros 24 países analisados apresentam uma tendência decrescente no número de novos contágios, registando um R(t) inferior a 1.