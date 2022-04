Covid-19. Rt sobe para 1,02 em Portugal. Número diário de casos está a aumentar

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 subiu ligeiramente em Portugal para os 1,02 e a média de casos diários aumentou para os 9474, indicou hoje o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

“O valor médio do Rt para os dias de 18 a 22 de Abril foi de 1,02” a nível nacional, o que representa um aumento em relação ao valor de 1,00 registado na semana anterior, avança o relatório do INSA sobre a evolução do número de casos no país.

Entre 21 de Janeiro e 15 de Fevereiro, este indicador tinha registado uma descida acentuada, chegando aos 0,71.

Segundo os dados hoje divulgados, o número médio a cinco dias de casos diários passou dos 8931 para os 9474 a nível nacional, sendo mais baixo em Portugal continental (8842).

O documento do INSA adianta ainda que o Rt — que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus — está acima do limiar de 1 no Norte (1,07), no Centro (1,03) e nos Açores (1,05), o que “indica uma tendência crescente” de infecções pelo SARS-CoV-2.

Este indicador está nos 0,99 em Lisboa e Vale do Tejo, nos 0,98 no Alentejo, nos 0,95 no Algarve e nos 0,89 na Madeira.

“Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias superior a 960 por 100 mil habitantes e um Rt superior a 1, ou seja, uma taxa de notificação muito elevada e com tendência crescente”, adianta o instituto.