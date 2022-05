Como vão funcionar as baixas por menstruação dolorosa em Espanha? E há futuro para uma medida idêntica em Portugal?

Uma alteração na lei do aborto em Espanha prevê a existência de uma licença paga às mulheres que sofrem de menstruação dolorosa, após aprovação da baixa por um médico. Se passar todo o processo legislativo, Espanha passará a ser o primeiro país europeu a implementar uma medida deste género. Já em Portugal a medida por proposta pelo PAN no âmbito do debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2022 foi rejeitada. Neste P24 ouvimos a jornalista e politóloga Noelia Casado e a jornalista Mariana Marques Tiago.

