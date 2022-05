Lancia regressa à Europa com plano eléctrico

O plano estratégico, anunciado no fim da última semana, terá início em 2024 com um novo Lancia Ypsilon, do segmento B, dos utilitários compactos. Para dois anos depois, está previsto o novo porta-estandarte, com 4,6 metros de comprimento, e, para 2028, um “esculpido e musculado” Delta, com 4,4 metros de comprimento. E a marca renasce sob uma apertada exigência: assumir uma posição entre os emblemas premium e de luxo, onde as marcas alemãs dão cartas.

Paralelamente, em termos mecânicos, a Lancia poderá ser a primeira marca da Stellantis a ser 100% eléctrica, ao mesmo tempo que o grupo aposta numa ampla utilização de materiais ecossustentáveis.

O objectivo é que pelo menos metade das superfícies dos carros sejam criadas a partir de matérias recicladas, mas sem esquecer, por um lado, a estética italiana e, por outro, o espírito Sound Air Light Augmented (SALA, a mesma palavra em italiano para a portuguesa sala de estar), que será interpretado através de “uma interface virtual minimalista e inteligente”, capaz de gerir todos os sistemas, da climatização à iluminação ambiente ou som, ao gosto do proprietário.

A incursão europeia da Lancia vai começar por cinco países: Alemanha, Espanha, França, Luxemburgo e Países Baixos.