Desabamento de tecto de uma casa em Évora provoca três desalojados

Três pessoas ficaram desalojadas, duas delas com ferimentos ligeiros, na sequência do desabamento de parte do tecto de uma casa, ocorrido esta segunda-feira de madrugada em Évora, revelaram fontes da Protecção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 2h34, ocorreu na área geográfica da União de Freguesia de Bacelo e Senhora da Saúde, em Évora.

Segundo a mesma fonte, os feridos ligeiros foram transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contactado pela Lusa, o comandante do Serviço Municipal de Protecção Civil, Joaquim Piteira, precisou que a casa era habitada por três pessoas, nomeadamente uma idosa, de 86 anos, o filho, com 51, e uma mulher, de 56, que ficaram desalojados.

“A idosa foi realojada em casa de uma filha”, adiantou, referindo que o casal ferido se encontra em observação no HESE.

O responsável da Protecção Civil Municipal assinalou que os serviços sociais da Câmara de Évora já estão a articular com outras entidades o apoio a prestar aos desalojados.

As operações de socorro mobilizaram meios e operacionais dos Bombeiros de Évora, da PSP e do Serviço Municipal de Protecção Civil de Évora, num total de 16 elementos, apoiados por sete veículos.