Segundo o Fórum Económico Mundial, cerca de metade do PIB mundial está dependente da natureza e dos serviços por ela prestados.

Precisamos de natureza nas nossas vidas. Quem o diz é a União Europeia, mas penso que todos podemos concordar, embora muitas vezes não o consigamos perceber de forma directa. Talvez por não conseguirmos mensurar ou visualizar no nosso dia-a-dia.

Muitas vezes colocam-se em causa valores éticos quando misturamos biodiversidade, serviços de ecossistemas e valor económico. Eu até compreendo a dificuldade ética em atribuir um valor económico a uma determinada variabilidade genética, espécie ou até um ecossistema, mas esta dissociação não pode ser feita. E talvez seja a forma mais eficaz de alertar para a importância deste tema. Vejamos porquê.

A palavra-chave é dependência. Segundo o Fórum Económico Mundial, cerca de metade do PIB mundial está dependente da natureza e dos serviços por ela prestados. A constante degradação dos ecossistemas está a ter um custo global anual na ordem dos 5 milhões de milhões de dólares. Por aqui já temos uma percepção macro da importância da biodiversidade e dos ecossistemas.

Se olharmos um pouco com mais detalhe para esta questão podemos perceber que algumas funções essenciais ao ser humano e ao desenvolvimento da sociedade estão directa e indirectamente dependentes da prosperidade dos diferentes ecossistemas. Falo, por exemplo, de funções de regulação do clima, armazenamento de água, habitat para o desenvolvimento e multiplicação de espécies, alimentação e matérias-primas, actividades culturais e recreativas, entre tantos outros.

A lista é extensa e a relação também parece simples. Se os ecossistemas que proporcionam todos estes serviços essenciais falharem, então todos os que deles dependem também vão falhar. Este cenário provocaria uma “catástrofe” económica e humana.

Então qual é o rumo que devemos tomar?

Obviamente não podemos ser radicais ao ponto de dizer que vamos restaurar e preservar todos os ecossistemas. Também não podemos restaurar a natureza e fazer uso dela na mesma proporção. O que necessitamos é de devolver mais do que lhe tiramos.

Claro que este é um cenário muito complexo e ainda parece uma miragem. No entanto, para lá chegarmos, já existem algumas prioridades definidas. E aqui é de ressalvar o papel da União Europeia na delineação de uma estratégia que vai marcar o passo na implementação de políticas e acções nos próximos anos: a estratégia para a Biodiversidade até 2030.

Na estratégia é essencialmente destacada a necessidade de reforço de áreas protegidas terrestres e marítimas, a transição para sistemas agrícolas mais sustentáveis, o aumento de florestas e zonas verdes urbanas, o controlo de espécies exóticas e ainda a restauração de ecossistemas marinhos e de água doce.

Todas estas e outras acções previstas vão ser fundamentais para reduzir a degradação do solo, reduzir a poluição e melhorar o bem-estar humano, reduzir a propagação de pragas e doenças, aumentar os sumidouros de carbono e, de uma forma geral, ajudar a restaurar e preservar a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. O planeamento já foi feito, as metas foram definidas e estamos actualmente em fase de acção. Temos oito anos para as concretizar. Caso estejam interessados, podem acompanhar os desenvolvimentos da implementação da estratégia através deste link.

Eu, como cidadão europeu, não posso exigir menos do que ver todas as acções cumpridas em 2030. Seria um sinal de que o actual cenário realmente tinha mudado. Mas para isso também posso e quero contribuir. Neste Dia Internacional da Biodiversidade, vamos tirar um momento para apreciar o que de melhor temos à nossa volta e pensar numa acção, por mais insignificante que aparente ser, para contribuir para a sua preservação.