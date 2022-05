Tropas treinadas pela UE mataram civis no Mali

Os manifestantes concentram-se à porta da mesquita do Imã Mahmoud Dicko, num bairro a sul de Bamaco, a capital do Mali. A polícia tenta dispersá-los com gás lacrimogéneo. Um carro policial força uma barricada em frente da mesquita, perde o controlo e cai numa sarjeta. Perante o número crescente de manifestantes, a polícia dispara munições reais. Pelo menos 14 pessoas foram mortas. Mas no dia 11 de Julho de 2020, dois meses antes do golpe militar que derrubou o Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, a repressão no Mali passou uma fronteira proibida.