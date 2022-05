Portugal disponibiliza apoio técnico para candidatura da Ucrânia à UE e para reconstruir escolas e jardins de infância

O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado em Kiev, que Portugal disponibiliza “apoio técnico” ao processo de candidatura da Ucrânia à União Europeia, assim como se disponibilizou para ajudar na reconstrução de uma zona geográfica do país ou do sistema educativo, nomeadamente, de escolas e jardins-de-infância.

No seguimento de um encontro com o presidente da República ucraniano, Volodymyr Zelensky, na capital ucraniana, com o objectivo de estabelecer um acordo financeiro bilateral e discutir a relação da Ucrânia com a UE, António Costa afirmou que acolhe “de braços abertos a opção clara que a Ucrânia fez pela Europa”, referindo-se à vontade do país de aderir à UE.

Disponibilizando-se para dar “apoio técnico” e trocar “experiências” para apoiar “esta ambição da Ucrânia”, a partir da visita do chefe de gabinete de Zelensky a Portugal no próximo mês, o líder do executivo português afirmou que aguarda “com expectativa o relatório da UE sobre a perspectiva europeia da Ucrânia e a integração na UE”, que será discutido no Conselho Europeu em Junho.

O primeiro-ministro reforçou também a necessidade de bloquear “todas as importações dos combustíveis provenientes da Rússia”, disponibilizando-se para “ajudar a criar opções logísticas” a fim de que outros países mais dependentes do gás e petróleo russos encontrem “outras fontes de fornecimento”.