Portugal negoceia com Alemanha e Polónia distribuição de gás a partir de Sines

Decorrem negociações “ao mais alto nível” para fazer de Sines a nova auto-estrada do gás para a Alemanha e Polónia. Esta solução surge numa altura em que a Europa quer reduzir a dependência do gás russo.

A palavra chave é inglesa e complicada: transhippment. Mas é exactamente ela, que na prática significa “transbordo”, que está no centro das negociações “ao mais alto nível” entre Portugal e os governos alemão e polaco, para que o porto de Sines passe a distribuir gás aos países da Europa mais dependentes do gás russo, numa altura em que a Europa quer acabar com a dependência energética da Rússia.