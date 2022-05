Rússia expulsa cinco diplomatas portugueses

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou, esta quinta-feira, a expulsão de cinco diplomatas portugueses em missão no país, como “medida de retaliação” à expulsão de 10 diplomatas russos em Portugal.

“A Embaixadora de Portugal em Moscovo foi esta manhã chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, tendo sido informada da expulsão de 5 funcionários da embaixada, que terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias”, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em comunicado. “O Governo português repudia a decisão das autoridades russas, que não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação. Ao contrário dos funcionários russos expulsos de Portugal, estes funcionários nacionais levavam a cabo actividades estritamente diplomáticas, em absoluta conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas”, acrescenta.

Esta expulsão já era aguardada por Portugal. A Rússia tinha anunciado nesta quarta-feira a expulsão de 27 diplomatas espanhóis e 24 italianos, em retaliação por medidas semelhantes adoptadas por aqueles países a seguir à invasão da Ucrânia. A informação foi veiculada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo pouco depois de ter divulgado que iria também expulsar 34 diplomatas franceses e um dia depois de ter decidido expulsar dois diplomatas finlandeses. O número de diplomatas espanhóis e italianos considerados agora persona non grata é idêntico ao dos diplomatas russos que os governos dos dois países europeus decidiram expulsar dos seus países em Abril.

Tal como o PÚBLICO avançou ontem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português espera-se idêntica reacção russa a qualquer momento, avançou um alto quadro do Palácio das Necessidades. “Deve estar iminente”, afirmou o diplomata, e não será uma surpresa, dada a expulsão, em Abril, de dez funcionários da embaixada russa em Lisboa. Este anúncio foi revelado esta quinta-feira, mas foi pior do que o esperado, já que a expectativa era que a Rússia expulsasse diplomatas portugueses do mesmo nível profissional dos russos que foram expulsos, ou seja, abaixo da categoria de embaixador ou chefe de missão.

António costa está de visita à Roménia e à Polónia e o Presidente da República acrescentou nesta quarta-feira que, na sequência dessa visita, António Costa também se deslocará à Ucrânia (a data desta viagem não era conhecida por questões de segurança). O facto de Marcelo ter revelado a data da visita de Costa à Ucrânia criou aliás mal-estar no PS, o gabinete de Costa exigiu sigilo total sobre viagem a Kiev. Mas, Marcelo contou o segredo a todos, tal como revela hoje o PÚBLICO em manchete.