Viviane mostra mais umas Cenas do seu novo álbum, anunciado para 26 de Maio

O álbum sai daqui a uma semana, mas Viviane quis antecipá-lo com a estreia de mais um tema, o quarto a ser divulgado. Depois de Quando tiveres tempo (o tema-título do novo disco), de Oh! Meu pequeno país (premiado pela SPA em Agosto de 2020) e de Mundo digital, chega agora a vez de Cenas, uma canção com letra de Luiz Caracol e música de Viviane e Tó Viegas e aqui interpretada por Viviane (voz, flauta, adufe), Tó Viegas (guitarra portuguesa, adufe), João Vitorino (guitarra eléctrica), Filipe Valentim (teclados), Ivo Barata (bateria) e Bruno Vítor (baixo). Além dos quatro temas já estreados, o novo álbum de Viviane, que durante anos foi a voz dos Entre Aspas, terá mais seis canções: Com o fogo não se brinca (Viviane, Adília Lopes), Maricotinha (Viviane, Tó Viegas e Cátia Mazari Oliveira, que conhecemos como A Garota Não), Todas as canções (Renato Jr., Tiago Torres da Silva), Decidiste voltar (Viviane, Tó Viegas), Ziguezague (Viviane, Tó Viegas, Jorge Cruz) e Escrevi o teu nome (Viviane, Tó Viegas). O álbum será publicado no dia 26 de Maio em Portugal e em Junho no resto da Europa.

Nascida em França, em Nice, no dia 14 de Maio de 1972 e radicada desde os 13 anos em Portugal, onde foi co-fundadora e voz dos Entre Aspas (de 1990 a 2005), Viviane já lançou até hoje eis álbuns em nome próprio: Amores Imperfeitos (2005), Viviane (2007), As Pequenas Gavetas do Amor (2011), Dia Novo (2014), Confidências (2015) e Viviane canta Piaf (2017). Em Junho de 2020 estreou o tema-título do novo álbum, Quando Tiveres Tempo, e no segundo semestre desse mesmo ano celebrou a sua ligação a Portugal com a canção Oh! Meu pequeno país.