A obra dedicada à vida do mais importante poeta português do século XX escrita por Richard Zenith, finalista do prémio Putlizer, chega esta semana às livrarias portuguesas bem como os Diários e Escritos Autobiográficos, de Fernando Pessoa. Também nos escaparates estará o romance Aniquilação, do escritor francês que recebeu o Prémio Goncourt em 2010.