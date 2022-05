Benfica oficializa contratação de Roger Schmidt

Depois de ter anunciado um princípio de acordo com o treinador alemão, o Benfica confirmou nesta quarta-feira a contratação de Roger Schmidt para liderar a equipa técnica até agora comandada por Nélson Veríssimo.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana”, informaram as “águias”.

O técnico germânico, de 55 anos, despediu-se nos últimos dias do plantel do PSV Eindhoven, sem ter conseguido levar o clube à conquista do título nos Países Baixos (foi o Ajax a sagrar-se campeão). “Querido Roger, obrigado por todo o seu amor, empenho e dedicação a este lindo clube. Desejamos-lhe tudo de bom para o futuro”, escreveram os responsáveis do PSV, na terça-feira.