Benfica confirma “princípio de acordo” com novo treinador Roger Schmidt

O Benfica confirmou, nesta quarta-feira, um princípio de acordo com Roger Schmidt, treinador alemão que orientava o PSV, um dos históricos dos Países Baixos. A três jornadas do final da época, as “águias” lançam as bases para 2022-23, tendo já escolhido o sucessor de Nélson Veríssimo.

Em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários), a SAD dos “encarnados” informa que “estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt, a qual ainda não se encontra formalizada”.

O nome do técnico alemão tem sido o mais badalado nas últimas semanas para tomar conta da equipa principal do Benfica a partir de Junho. Questionado sobre o eventual compromisso com os “encarnados”, Schmidt tem desvalorizado a questão, mas o anúncio feito agora pelo clube vem dar conta da iminência de um acordo.

Aos 55 anos, Roger Schmidt apresenta no currículo, como treinador, passagens pelo RB Salzburgo (pelo qual conquistou um campeonato e uma Taça da Áustria), Bayer Leverkusen e uma aventura na Ásia, aos comandos do Beijing Guon, de 2017 a 2019, antes de se mudar para Eindhoven e orientar o PSV. Nos Países Baixos, não conseguiu vencer o campeonato, tendo arrecadado uma Supertaça e uma Taça.

Depois de mais uma época sem troféus, o Benfica volta a virar-se para um treinador estrangeiro, algo que não sucedia há 13 anos, quando o espanhol Quique Flores orientou as “águias” pela última vez. Seguir-se-iam Jorge Jesus, com tremendo sucesso na primeira passagem pela Luz, e posteriormente Rui Vitória, Bruno Lage e Nélson Veríssimo.