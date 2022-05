Morreu Ricky Gardiner, que tocou com Iggy Pop e David Bowie

A guitarra de Ricky Gardiner, cuja morte, no passado dia 13, foi anunciada pelo filho esta segunda-feira, fez-se ouvir sobretudo nos anos 1970. Gardiner, que nasceu em Edimburgo em 1948, tinha 73 anos e há quatro que sofria de uma forma rara da doença de Parkinson. Para ele, a década de 1970 começou como membro dos Beggars Opera, uma banda de rock progressivo, e acabou-a fazendo parte de dois discos clássicos dos seus amigos David Bowie e Iggy Pop.

Com Bowie, gravou, em França, parte das guitarras de Low, de 1977, alternando-as com Carlos Alomar. É dele, por exemplo, a guitarra solo de Sound and Vision, desse disco. Também fotografou as gravações do disco, tendo sido editadas em 2017 num livro que fazia parte de uma caixa dedicada à música de Bowie entre os anos 1977 e 1982. Já com Pop, trabalhou em Lust For Life, tocando guitarra também a meias com Alomar e compondo a música da canção The Passenger, um dos temas mais reconhecidos de Pop a solo, bem como, a meias com Bowie, co-produtor do disco, Success. Tocou também com ambos ao vivo. Ainda gravou, na mesma década, um single a solo, Times are Tight, e trabalhou em Inventory, disco a solo de Tony Visconti, co-produtor de Low.

Gardiner continuou a fazer música ao longo dos anos. Nos anos 1980, dedicou-se mais à paternidade e à música feita em casa, tendo lançado discos electrónicos como The Flood e Precious Life. Na década de 1990, dizia, tinha desenvolvido electro-sensibilidade, o que o afastou dos computadores. Apesar de tudo, continuou a trabalhar. O seu derradeiro disco é de 2015 e chama-se Songs for the Electric.