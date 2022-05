“Armadilhas fotográficas” capturaram mais de 120 mil imagens da ameaçada fauna amazónica

São imagens fascinantes de animais como antas, gaviões-reais, jaguares, onças, pumas, tucanos, ursos-andinos e tantos outros. Alguns dos espécimes são bebés e brincam alegremente uns com os outros, rebolando no chão. Outros, já numa fase mais avançada do seu ciclo de vida, estão simplesmente a atravessar a floresta — e a fotografia “apanha-os” extraordinariamente próximos da câmara.

Foi publicado na revista científica Ecology um estudo que é um espantoso banco de imagens da rica (e ameaçada) fauna amazónica. Entre 2001 e 2020, 122 instituições internacionais capturaram mais de 120 mil imagens da vida selvagem nos oito países ou territórios onde está situada a vasta bacia hidrográfica da Amazónia: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Só a organização não-governamental Wildlife Conservation Society (WCS) foi responsável pela recolha de aproximadamente 50 mil fotografias.

As imagens foram capturadas em 143 locais distintos e mostram 317 espécies de animais (185 aves, 119 mamíferos e 13 répteis). Foram utilizadas armadilhas fotográficas, ou seja, câmaras equipadas com sensores de movimento e calor que fotografam os animais quando estes passam por elas. São uma boa ferramenta “não invasiva” para “monitorizar vertebrados”, pode ler-se no estudo — que foi liderado pelo Centro Alemão de Pesquisa Integrativa em Biodiversidade e pela Universidade de Jena, também situada na Alemanha.

A paca (Cuniculus paca), espécie de roedor da família Cuniculidae, foi, de todos os mamíferos, aquele que mais vezes passou pelos sensores das armadilhas fotográficas (surgem em quase 12 mil registos). Outros animais observados frequentemente foram, no domínio das aves, o mutum-da-várzea (Pauxi tuberosa; 3713 registos) e, no dos répteis, o teiú (Tupinambis teguixin; 716 registos).

Este estudo teve como missão tanto criar-se um banco de imagens da fauna amazónica como documentar-se a perda de ecossistemas, devido à mão humana e à crise climática.

O desmatamento da floresta tropical amazónica está a colocar muitas espécies em perigo. Segundo a versão inicial de um relatório científico publicado em Julho de 2021, mais de dez mil espécies de plantas e animais correm um risco de extinção elevado devido à destruição do território. Também no ano passado, foi relevado que, entre 2010 e 2019, a floresta emitiu para a atmosfera quase 20% mais dióxido de carbono do que aquele que absorveu.