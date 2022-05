Não há tempo a perder: a UE concentra-se nas competências profissionais para realizar a transição verde

Nestes tempos difíceis, a União Europeia está empenhada em apoiar as pessoas que fogem da guerra na Ucrânia para se integrarem no mercado de trabalho europeu, caso o pretendam. A UE e os seus Estados-membros estão prontos a ajudar estas pessoas, a mapear as suas competências, a participar em iniciativas de ensino e formação profissional, e a encontrar aprendizagens e empregos.