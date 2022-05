Cinediálogos: quando os filmes nos falam dos caminhos da arquitectura

Neste 29.º episódio do podcast Antecâmara , exploramos Cinediálogos , um ciclo com autoria de Luciana Fina integrado na exposição Sound It , no CCB. O podcast Antecâmara é um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 29.º episódio, apresentamos o primeiro episódio gravado no estúdio do CCB de Cinediálogos, um ciclo com curadoria de Luciana Fina sob o mote “cinema na rádio, arquitectura no ecrã”.

Foto

Neste ciclo de Cinediálogos, ouvimos materiais sonoros cinematográficos e conversamos com os realizadores convidados. Os filmes falam-nos de caminhos da arquitectura e do urbanismo em momentos críticos e de grande viragem na história do país.

O cinema e a arquitectura nunca deixaram de se interpelar mutuamente, interrogando a modernidade, abordando e intervindo na complexidade do real, projectando o espaço, experienciando o tempo. E, ao interrogar a Arquitectura, o Cinema procura questionar também a sua linguagem.

Un cinéma est un hangar noir judicieusement disposé où est donné un spectacle nouveau Robert Mallet-Stevens, 1924

Deixemos que sejam os sons a sugerir as imagens. A matéria sonora dos filmes revela-se na rádio em toda a sua riqueza e capacidade imagética.

Neste primeiro Cinediálogo, “conversamos” com In Media Res, filme realizado por Luciana Fina em 2013 com base nos textos de Manuel Tainha (1922-2012), um cinediálogo com a ética e a poética do arquitecto, no ano do centenário do seu nascimento.

Foto In Media Res (2013) Luciana Fina

Personalidade incontornável do pensamento arquitectónico em Portugal e do seu confronto com a modernidade, Manuel Tainha abre o seu atelier nos anos 50 e concebe projectos durante quase seis décadas, traduzindo a inquietação de uma “arquitectura em questão” no paralelo e constante exercício da escrita.

A partir dos textos do arquitecto e de conversas gravadas entre 2010 e 2012, o filme In Media Res propõe uma leitura cinematográfica do pensamento e do universo do arquitecto Manuel Tainha, um diálogo com a sua ética e poética.

Dando corpo à palavra, à reflexão e às fontes de inspiração, bem como ao constante confronto com as outras artes, o filme acompanha-nos num percurso através de três obras, projectadas e construídas entre os anos 50 e 70, filmadas hoje, num momento significativo da sua existência.

Dialogar com a visão, a poética e a arquitectura de Manuel Tainha implica não rimar apenas com o desenho, o espaço e a luz , mas também com o movimento, o tempo e a vida que os habitam. Adensam-se as correspondências, e o cinema, a literatura, a música, tornam-se âmago das conversas com o arquitecto.

Luciana Fina é uma artista e cineasta nascida em Itália que vive e trabalha em Lisboa desde 1991. Após uma longa colaboração com a Cinemateca Portuguesa na programação, realizou o seu primeiro filme em 1998. Os seus filmes, instalações fílmicas e site-specific são apresentados internacionalmente em festivais de cinema e exposições. O documentário In Medias Res, sobre o pensamento e a obra de Manuel Tainha, recebeu em 2014 o prémio Melhor Filme Português do Arquiteturas Film Festival e a Menção Honrosa do Temps d’Images Film on Art Award.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

