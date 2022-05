Dissolução do Parlamento da Guiné-Bissau ameaça a “estabilidade interna do país”, diz líder do PAIGC

O líder do maior partido da Guiné-Bissau acredita que a anunciada dissolução da Assembleia Nacional Popular é uma “situação muito grave para a própria estabilidade interna do país” e que o Presidente Umaro Sissoco Embaló está agir de maneira forçada e que não tem justificação para a sua decisão. Foi isso mesmo que Domingos Simões Pereira transmitiu ao chefe de Estado, no encontro desta sexta-feira.