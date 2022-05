“Todos os governantes europeus sabiam das intenções do senhor Putin”

O eurodeputado José Manuel Fernandes, do PSD, diz que não há líderes europeus, apenas “governantes”. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, defende a urgência de parar o “financiamento” do esforço de guerra russo: “Temos de conseguir o embargo total, rapidamente, do gás, do petróleo e do carvão como forma de acabarmos o mais rapidamente a guerra”.