Internamento da Unidade de Alcoologia do Centro encerrada desde 22 de Abril. Há 78 doentes urgentes à espera

Desde o dia 22 de Abril que o serviço de internamento da Unidade de Alcoologia do Centro (UAC), em Coimbra, encerrou as portas, por falta de pessoal. Quem ainda estava internado, e só deveria ter alta no dia 25, foi mandado para casa três dias mais cedo, porque já não havia pessoal suficiente para garantir esse fim-de-semana. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro diz que o problema, causado por “uma situação inusitada” está “em vias de resolução”. Até lá, os utentes têm de esperar e há 78 com indicação para um internamento “o mais rápido possível”, segundo a coordenadora da UAC, Ana Feijão.