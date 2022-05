Turismo: e se trocássemos a “ideia megalómana do luxo” pela “pequena escala”?

Portugal pode gabar-se de um palmarés recheado de prémios relacionados com o turismo. Mas para o investigador João Vaz Estevão há uma pergunta esquecida embrulhada neste aparente motivo de orgulho nacional: qual o impacto positivo que esse mesmo turismo gera para as populações locais? Os galardões amealhados, aponta, são todos “na perspectiva da procura” – centrados no visitante que adora o país, as suas praias e hotéis. “A gerir o turista somos muito bons, mas não vejo Portugal a ganhar muitos prémios naquilo que realmente interessa: estratégias regionais, locais e nacionais para que seja a população local a principal beneficiária do turismo”.