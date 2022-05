Benfica SAD lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A Benfica SAD vai avançar com uma oferta pública de subscrição de obrigações, com maturidade de três anos, taxa de juro bruta fixa de 4,60% ao ano e montante inicial de 40 milhões de euros, anunciaram hoje as “águias”.

“Este empréstimo obrigacionista visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e optimização das fontes de financiamento da Benfica SAD”, lê-se no prospecto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os fundos angariados com esta operação vão ser utilizados para “reforço da liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2019-2022”, previsto para 20 de Maio, e com valor de 40 milhões de euros, que “será realizado com recurso a fundos próprios”, acrescentou a Benfica SAD.

A nova oferta envolve o lançamento de oito milhões de títulos, com um valor nominal unitário de cinco euros, tendo sido já solicitada a admissão à negociação na Euronext Lisbon, gestora da bolsa portuguesa.

A SAD “encarnada” informou ainda que pode decidir aumentar o valor desta emissão, denominada “Benfica SAD 2022-2025”, até 24 de Maio.