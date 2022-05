Ministra da Defesa exclui regresso do serviço militar obrigatório

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, excluiu esta segunda-feira o regresso do Serviço Militar Obrigatório (SMO) como forma de recuperar efectivos nas Forças Armadas. Numa audição conjunta da Comissão de Defesa Nacional e da Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, a ministra da Defesa foi clara.