Contratos nas Forças Armadas alargados para nove anos

Ministra da Defesa, que vai esta segunda-feira ao Parlamento apresentar orçamento do seu ministério, já iniciou negociações com as associações socioprofissionais.

O Ministério da Defesa Nacional está a ponderar que os regimes de contratos nas Forças Armadas passem de seis para nove anos, como forma de mitigar a falta de efectivos. Esta foi uma questão admitida pela ministra Helena Carreiras numa reunião na passada terça-feira com a Associação Nacional de Praças (ANP). “Foi um encontro bastante profícuo, ficámos satisfeitos com a abertura que a ministra teve sobre as carreiras, já quanto às promoções sabíamos que finalmente tinha havido abertura do Ministério das Finanças”, relatou o cabo mor Paulo Amaral.