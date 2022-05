CX-60, o novo navio-almirante da Mazda

A Mazda não se coíbe em declarar que o CX-60, que passará a estar no topo da sua gama, se trata do seu mais relevante lançamento em mais de uma década. Daí pegar em alguns pré-produção que, com todos os constragimentos inerentes, nos permitiram testar o caminho escolhido.

O CX-60 é tão importante para a Mazda que o arranque da produção em Hofu, no Japão, a 18 de Abril, foi feito com pompa e circunstância. Afinal, trata-se do seu novo navio-almirante, mas também do modelo com que a marca de Hiroshima se inaugura nos plug-in e completa a sua entrada no mundo da electrificação, depois do eléctrico MX-30 e do híbrido Mazda2. Ainda assim, é notório que os engenheiros da Mazda querem continuar a marcar pela diferença.