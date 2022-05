Ricardo Horta dá vitória ao Sp. Braga frente ao Arouca

Recorde histórico de Mário Laranjo, com 92 golos ao serviço dos minhotos, foi igualado pelo médio ofensivo.

Ricardo Horta igualou neste domingo Mário Laranjo como melhor marcador da história do Sp. Braga, ao assinar o golo da vitória dos “arsenalistas” na recepção ao Arouca (1-0), na 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em Braga, o 92.º golo de Horta pelos bracarenses, marcado aos 87 minutos, valeu o terceiro triunfo consecutivo à equipa da casa, que segue no quarto lugar do campeonato com 65 pontos.

Já o Arouca, 15.º classificado, um lugar acima da zona de play-off de permanência, soma 30 pontos e viu, assim, adiada a continuidade no escalão principal.