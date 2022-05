Covid-19: 27 vezes mais casos que há um ano e ainda há “muita gente a morrer com covid-19”

Em relação a Maio de 2021, apenas o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos diminuiu, com aumentos em casos, óbitos e doentes em enfermaria. Taxa de positividade dos testes à covid-19 é agora de 26,7% quando há um ano era de 1%. Mortalidade do país está associada a grupos vulneráveis com outras doenças.

Com 76.183 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 identificados entre 26 de Abril e 2 de Maio, Portugal está nesta altura a registar quase 27 vezes mais casos que no período homólogo do ano passado. Os aumentos significativos verificam-se em todos os indicadores de infecção, excepto no número de internamentos em unidades de cuidados intensivos.