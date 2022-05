Construir uma carreira: sorte ou casualidade?

Há três anos, quando comecei a procurar emprego, não sabia onde procurar. A minha primeira entrevista foi extremamente desafiante: foram colocadas questões sobre as quais nunca me tinha debruçado, e às quais não sabia responder.

O momento em que recebi o meu primeiro não foi determinante, pois compreendi que a minha carreira apenas dependia de mim. Descompliquei as entrevistas de emprego e reduzi-as a meras conversas. Como num jogo de estratégia, as minhas respostas tinham de consubstanciar motivos que justificassem a minha contratação.

As empresas querem contratar profissionais competentes, mas também procuram gerir riscos. É por isso que indagam, através de várias questões, a motivação dos candidatos: numa altura em que as empresas têm dificuldades em reter colaboradores, tornou-se relevante contratar apenas aqueles que ambicionam colaborar com a empresa, durante muito tempo. Por isso, a par das suas competências, os candidatos têm, também, de garantir que pretendem colaborar nessa empresa, durante muito tempo.

O meu primeiro emprego não correspondeu às minhas expectativas. Desiludida, decidi, poucos meses depois, mudar – como revela este estudo da Michael Page, mais de 50% dos inquiridos da Geração Z consideram “que o tempo máximo que permaneceriam numa função que não é do seu agrado é entre seis meses e um ano”. Queria trabalhar numa área específica, então enviei um e-mail para o sócio do departamento de uma empresa, que me tinha proposto um estágio de Verão (que tinha recusado). Na sequência disso, foi-me proposto um estágio profissional.

Em três anos, consegui cinco propostas de emprego e os meus amigos começaram a pedir-me ajuda. Tenho-lhes dito que o networking é uma das maneiras mais simples de conseguir um trabalho. Mas, para isso, é importante que as pessoas não tenham receio de pedir trabalho. Se não dispuserem de uma rede de contactos, podem socorrer-se do LinkedIn. Perguntem a profissionais se existe alguma oportunidade em dada empresa ou anunciem que procuram emprego.

A minha experiência permitiu-me compreender que conseguir um trabalho também depende do quanto nos aplicamos. Por isso, deixo algumas dicas que aprendi: